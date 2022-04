Karine DUMUR LESPINASSE

Manager de projets « Finances », je coordonne les projets de refonte des organisations, des processus et des systèmes d’information. Centrée sur l’amélioration des processus, j’agis pour repenser les organisations autour d’un système d’information adapté et optimisé et d’outils de gestion pertinents et performants.

Responsable d’un service comptable, j’interviens également de manière opérationnelle dans la production des données financières périodiques et la réalisation d’opérations financières techniques.



Missions récentes :

- Simplification des systèmes d'information finances

- Refonte des calculs de marge et d'écart de marge

- Opérations de fusions

- Opérations de bilan d'ouverture



Mes compétences :

SAP

Reconciliations

Consolidations

Visual Basic for Applications

Sage Accounting Software

SAP FI

SAP CO

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Microsoft Access

JDEdwards Suite

International Financial Reporting

IBM AS400 Hardware

CEGID Planning

Business Objects