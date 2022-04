Clotilde GUERINEAU

Issue d'une formation Gestion des petites entreprises, et après 15 années d'expérience dans l'organisation, l'accueil, la communication, et la vente, je retrouve mes amours premières du théâtre et de l'écriture avec deux expériences majeures en 2011-2013 (chargée de diffusion pour Arts Scéniques Etoiles de Fond) et 2013-2014, pour le montage d'un dossier de production pour la création du Spectacle de la Compagnie Version 14.



Curieuse, en veille permanente, je cherche les idées et les équipes les plus professionnelles et les plus audacieuses pour porter leurs projets artistiques, tant dans la production que la diffusion.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Théâtre

Direction artistique

Stratégie d'entreprise

Production artistique

Relations clients