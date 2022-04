Karine DURAND

Je souhaite vous faire bénéficier de mon expérience. Grâce à mes diverses fonctions, j'ai pu développer mes compétences dans la communication, la formation auprès de collaborateurs, le conseil, la vente et gestion de projets.

Je suis volontaire, déterminée et force de proposition, rigoureuse, réactive avec une réelle capacité d'écoute et d'adaptation.



Mes compétences :

8 ans de formation de collaborateurs

16 ans de conseil

14 ans de gestions de projets