Karine ETTORI

Bonjour,



Après plus de 12 ans d'expérience comme Manager au sein de grandes enseignes de prêt-à-porter sur différents sites auprès desquelles j'ai eu de nombreux challenges à relever, aussi bien commerciaux qu'humains. L'un ne va pas sans l'autre !

J'ai acquis une solide expérience de mon métier sur le terrain, de la boutique au mégastore, de 3 à 25 employés,...

Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise pour partager tout mon savoir-faire et mon savoir-être en termes de management de magasins et d'optimisation commerciale.

Et ainsi aider les dirigeants et commerçants de la région PACA à atteindre leurs objectifs commerciaux et humains.



Je dispense des formations professionnelles dont le financement peut être pris en charge.

J'interviens également comme Visuel merchandiser pour réaliser vos vitrines, optimiser visuellement votre point de vente.



A bientôt sur http://karines-consulting.fr





Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint