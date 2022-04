Plus de 10 ans d'experience dans le secteur du vin et des spiritueux

De fortes connaissances en developpement de projet et implantation dans un environnement international

Maitrise de l'anglais et de l'espagnol.





Mes compétences :

Export

Commerce international

Organisée

Business development

Dynamique

Marketing

Vente

Négociation

International

Administration des ventes