Karine FABRE

Diplômée d'un DESS de psychologie avec spécialisation enfants-adolescents, j'ai une expérience de 13 ans notamment en Maison d'enfants à caractère social. Je possède également le titre de psychothérapeute.

Actuellement en cabinet libéral, je reçois enfants, adolescents, adultes, famille pour des entretiens d'accompagnement et de soutien , pour des thérapies ou des bilans psychologiques :: intellectuels et de personnalité.

Je propose également du suivi d'équipes professionnelles, par des réunions cliniques : soutien et analyse.

J'apporte une aide dans la compréhension et l'analyse des difficultés rencontrées, notamment par une écoute neutre et objective, sans aucune notion de jugement afin d'avoir une meilleure connaissance de soi et une évolution positive.



Mes compétences :

Adaptabilité

Qualités relationnelles

Rigueur

Réactivité

Bonne capacité rédactionnelle

Bilan psychologique

Soutien et guidance familiale

Animation de réunions

Ecoute Empathique