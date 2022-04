Karine FAYOLLE

Soutenez l'E2C Val de Loire en nous versant la taxe d'apprentissage !!!



L'Ecole de la 2ème Chance de Blois est une antenne de l'E2C Val de Loire dont le siège est à Tours. Elle accueille entre 60 et 70 jeunes de 18 à 30 ans par an.

L'objectif de l'E2C est de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et citoyenne. Notre dispositif d'insertion permet une intégration professionnelle durable des publics jeunes, sans qualification et rencontrant des difficultés dans leur accès à la formation qualifiante et à l'emploi.

Si vous souhaitez devenir partenaire de l'E2C Val de Loire, contactez nous au 02 54 78 70 90.



