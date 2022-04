Karine FELIX

Après une formation initiale en Sciences Politiques et en Economie Régionale, une expérience de plus de 12 années dans le domaine des média et de la communication m'a permis d'acquérir des compétences certaines en matière de développement de projets et de relation clients.

Depuis 2012, j'ai engagé une reconversion professionnelle complète pour rejoindre le secteur public .

Adaptabilité et goût pour les challenges nouveaux me caractérisent principalement !



Mes compétences :

Management

Commercial

Publicité

Gestion administrative et commerciale

Gestion de projet web

Relations Publiques

Conduite du changement

Relations clients

Conseil

Presse

Business