Karine FERAUD

Bonjour,

Fort de mon parcours et de mon expérience, j'ai pour ambition de confirmer ma capacité à intégrer une société, à m'adapter à son organisation, à être le garant des méthodes de travail et à les faire évoluer selon la stratégie, l'organisation et les règles .

N hésitez pas a me contacter si mon profil peut vous intéresser pour un poste en région Alpes maritimes .



Mes compétences :

Conseil

Leadership

Souriante & motivée

Rigoureuse dans la vie professionnelle

Ponctualité et flexibilité

Management

Persévérante et force de propositions

Anglais

Ecoute et participation

Merchandising