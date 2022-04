Karine FERUS

J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que Contrôleur de Gestion. A travers ce premier poste j'ai découvert les métiers de l'informatique. Devenir consultante en informatique fut donc une évidence. J'ai donc intégré une start up dans le domaine de l'ITSM. J'ai dirigé des projets de tailles de plus en plus importantes, participé à des avant-ventes complexes et géré des équipes. Je dirige maintenant une entité de plus de 130 consultants avec tout ce que cela comporte: gestion d'un P&L, gestion de la relation client, les dossiers d'avant-vente, être en support des équipes en étant impliquée dans le Delivery. Ce qui me fait avancer : des clients satisfaits et des consultants qui s'épanouissent dans des projets innovants.



Mes compétences :

Direction de projet

Management

Gestion de projet