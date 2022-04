Karine FIEBIG

Après une expérience conséquente en contentieux et recouvrement, j'ai passé et obtenu un master 1 Droit privé puis un Master 2 Droit des affaires spécialisé en propriété industrielle.

J'ai travaillé sur les contrats (fournisseurs, location-gérance et franchise), ainsi que sur la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles) durant quelques mois au service juridique du Groupe Holder, puis sur le contentieux des affaires au cabinet Espace Juridique Avocats.

Actuellement chez Militzer et Munch, je suis en charge du contentieux et litiges transport.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Import/Export

SAP

Cassiopee