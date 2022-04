Dynamique, réactive, ordonnée, pragmatique, animatrice, négociatrice ...



Mes compétences :

Gérance de plus de seize sociétés, SAS, SARL, EURL

Mise en place de tableaux de bord

Bilans, comptes de résultats

Comptabilités : générale, auxiliaire, trésorerie,

Salaires et charges, paramétrages et réalisation