Karine FLACELIERE

Issue d’une formation école de commerce à la CCI de Paris, Karine Flacelière va développer son goût des relations humaines durant une carrière de plus de 15 ans dans le secteur du conseil et de la vente de solutions informatiques pour entreprises.

Cette carrière a été pour elle l’occasion d’exercer les fonctions d’Ingénieur commercial, Responsable développement Produit, Responsable Alliances et Directeur Marketing & Communication pour l’Europe chez Capgémini avant de fonder son cabinet de coaching "Développe tes talents" http://www.developpetestalents.com



Certifiée Coach professionnelle et Maitre Praticien PNL, Karine Flacelière a été formée à l’Institut de Coaching International de Genève et à l'Institut Repère pour la PNL (Programmation Neuro Linguistique)



Elle accompagne à son cabinet des managers et des dirigeants d’entreprise dans les domaines couvrant le management, l’efficacité individuelle, les stratégies commerciales et marketing d’entreprise ainsi que la communication relationnelle dans le but d’améliorer le moral des collaborateurs en entreprise



Mes compétences :

Animation

Animation de groupe

Coaching

Formation

Formation Leadership

Leadership

Performance

Risques psychosociaux

Transition professionnelle