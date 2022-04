Karine FLEURY

Spécialiste en gestion de stock et de provisions (provisions non périssables)

- réception et traitement des livraisons avec productivité et efficacité, transferts de marchandises

- ouvertures et fermetures de magasin, organisation et coordination, sens des priorités

- assurer l'approvisionnement des surfaces de vente pour booster le chiffre d'affaires, réassortir selon les normes et les standards de merchandising, dynamiser les méthodes de gestion de stock et de réassort

- coordonner le suivi des directives Stock selon les procédures



expérience en évaluation, formation et développement de compétences en gestion de stock et d'inventaire



7 années chez Esprit 2011- présent

15 années avec The Walt Disney Company and Disney Cruise Line 1996-2011



Obtention d'un certificat TEFL au Teacher training centre de Paris (Tournan-en-Brie) Mai 2011

4 semaines de cours intensifs, apprentissage des méthodes d'enseignement TEFL.



Mes qualités: efficace, active, autonome, très organisée, rigoureuse, sérieuse, professionnelle



Mes compétences :

Positive

Consciencieuse

Adaptabilité

Amélioration de la productivité

Conseil en organisation

Gestion des priorités

Rigueur

Organisation du travail

Formation

Inventaire

Livraisons

Gestion des stocks

Réceptionner les stocks