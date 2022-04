Didier GODART

Ceux qui me connaissent personnellement vous diront que je suis extraverti, que j'aime prendre la parole en public, aller vers l’autre. Ils vous diront que je suis de nature positive, excellent communicateur et très sociable.



En fait, il n’en a pas toujours été ainsi. C’est dans l’informatique que je débute ma carrière et plus spécifiquement dans la sécurité, domaine où j'ai acquis une réputation mondiale. Rien ne le prédestinait donc à rédiger un tel ouvrage.



Jusqu’au jour où ma route me mène à cotoyer un monde dont j'ignorait jusque là l’existence, celui des “pick-up artists”, des séducteurs dont le jeu est “d’emballer” des femmes en moins de temps qu’il ne faut pour le dire mais également celui des communicateurs et leaders d’exceptions.



A partir de cet instant, je n’ai cessé d’analyser, d’apprendre, d’expérimenter et de pratiquer les techniques et méthodes de socialisation des personnes remarquables.



Mon objectif en rédigeant “Devenez remarquable” et créant le site associéArray est de partager ce que j'ai appris, et qui est devenu une seconde nature, avec quiconque souhaitant améliorer son potentiel relationnel afin qu’il ou elle puisse en tirer profit dans sa vie sociale, personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Coach

Conférencier

Écrivain

Entrepreneur