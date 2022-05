-Recrutement & Sélection de personnel employés, cadres et dirigeants depuis 12 années

-Développement des compétences commerciales ainsi que mise en place d'une stratégie commerciale pour de nouvelles agences et bureaux de recrutement (Province de Liège & Brabant Wallon)

-Gestion et coaching d'une équipe

-Diverses formations en Ressources Humaines et en Management



Mes compétences :

Ressources humaines

Prospection

Headhunting

Recrutement

Développement personnel

Vente