Karine FLOGEAC

Des études universitaires scientifiques, des expériences professionnelles en centre de documentation et en médiathèques m’ont permis d’acquérir des connaissances et des compétences diverses et complémentaires.



J’ai notamment acquis des savoir-faire spécifiques dans le domaine des bibliothèques, l’accompagnement des usagers et la mise en place d’animations pour tous les publics ainsi qu'en communication (affiches et flyers, production de contenus sur site Internet et réseaux sociaux).



J’ai également préparé en 2017-2018, à distance, le Master 2 Information-Documentation de l’université de Montpellier. Cette formation m’a permis d’actualiser et d’approfondir mes connaissances.



Enfin, mon parcours professionnel m’a permis de montrer des qualités relationnelles avec le public et avec mes collègues.



Je suis actuellement un DU en Information-Communication tout en étant chargée de communication, afin de m'orienter plus spécifiquement vers ce domaine.



Mes compétences :

Chimie

Documentaliste

Bibliothéconomie

Communication