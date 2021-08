Laetitia DE BAUDUS

Ma formation (initiale et professionnelle) s'articule autour du droit, des techniques de commercialisation, de la gestion des ressources humaines et de la rédaction publique.



Mon cursus a été enrichi de sept années d'expérience professionnelle dans la gestion et le développement des ressources humaines au sein de moyennes et grandes entreprises. Ce parcours m'a permis :



- d'appréhender de nombreux secteurs d'activité;

- d'évoluer dans différents cadres sociaux et législatifs;

- de développer une polyvalence indispensable à la profession de consultante.



L'expression écrite à toujours été une véritable passion et la rédaction fait partie des compétences valorisées par mes anciens employeurs. J'ai consolidé mes acquis dans ce domaine en me formant au métier d'écrivain public.



J'ai souhaité créer ma propre entreprise pour mettre l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être au service des autres.

Ce projet professionnel s'est concrétisé en février 2017. L'ensemble des services que je propose sont à découvrir sur www.l-exprim.com



La vocation de mon entreprise, basée aux Essarts (Yvelines), est d'accompagner les particuliers et les professionnels dans "L'EXPRESSION" au sens le plus large du terme :



- L'EXPRESSION ECRITE à travers des prestations de rédaction et d'assistance administrative;

- L'EXPRESSION DES TALENTS & DES POTENTIELS à travers des prestations en gestion des ressources humaines.



Adaptable, réactive, organisée et possédant un réel esprit de synthèse ainsi qu'une aisance relationnelle reconnue, j'apporte à mes clients des solutions "sur mesure"