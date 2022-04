Karine FONTANA

Forte d'une expérience de quinze années d'assistanat commercial et export au sein de grandes entreprises, je souhaite aujourd'hui proposer mes services à une entreprise dynamique et à taille humaine.



Je suis polyvalente, autonome, rigoureuse et très bien organisée pour faire face aux urgences et priorités.



Dotée d’un bon relationnel et d’un esprit ouvert, j’ai le sens du service et des responsabilités. J’ai su, notamment durant ces dernières années, faire preuve de souplesse et d’adaptabilité.



J’ai une très bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack Office – Windows) et suis opérationnelle rapidement.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Anglais

Assistante commerciale

Commerciale

Export

ventes