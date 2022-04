Karine FORT

Je souhaite élargir mon réseau professionnel dans le Morbihan. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la qualité, rigoureuse, autonome et avec le sens du travail en équipe, je souhaiterais mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Travail en équipe

Rigueur

Audit qualité

Méthodes de résolution de problèmes

Autonomie

Métrologie

Assurance qualité

Contrôle non destructif

Chaine logistique

Analyse de données

Contrôle qualité

Gestion des priorités

Gestion de la qualité

TGAO

Gestion des non-conformités

Animation de formations

ERP