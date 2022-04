Karine FOURCHAULT

Embauchée en 2002 en qualité d’Assistante juridique en droit des Sociétés et assurances flotte automobiles, j’ai su gagner la confiance de la Direction d'AGC FRANCE : en 2005, il m’a été confié également le service formation de 2 sites. J’ai dès lors occupé les postes de Responsable Formation & Assistante juridique et assurances.



Forte de 16 ans d’expérience en qualité de Responsable Formation,

Et du Diplôme obtenu en 2014 de « Responsable formation et développement des compétences », Titre de niveau II, Bac+4, délivré par le CESI,



Aujourd'hui j'accompagne les salariés, dans le développement de leurs compétences grâce à une politique affinée de la formation, en lien avec les orientations stratégiques de mon entreprise.



Mon expertise :

Identifier les besoins en formation des collaborateurs en lien avec les orientations stratégiques :

- définir et mettre en œuvre le plan de formation,

- privilégier la qualité de la prestation avec l’organisme de formation,

- optimiser les coûts : négocier avec les organismes de formation, obtenir des subventions avec les OPCA, suivre le budget,

- évaluer les formations,



Ma valeur ajoutée :

Sens de l’organisation, pragmatique,

Qualités de négociation,

Empathie, aisance relationnelle, capacité d'adaptation,

Force de proposition



Mes compétences :

Bureautique

CIF

Conduite de projets

Développement des compétences

DIF

Ingénierie formation

Plan de formation

Ressources humaines

Formation professionnelle

Réforme de la formation professionnelle