Karine GARCIA

Si vous me croisez, la multi-compétences est un terme dont vous pourriez me doter.

Je souhaite d'ailleurs aujourd'hui les élargir en m'orientant vers de nouveaux challenges...



Diplômée de l'INSA : DEA Génie des Procédés Industriels, en Environnement , filière Traitement de l'Eau,

suite à une Maîtrise en Physique et Chimie,

J'ai réalisé des recherches pour les sociétés VEOLIA et SCAI



Le Laboratoire Départemental de l'Eau m'a permis de travailler dans différents services tels que : Eaux Propres, Eaux Industrielles, Pollution Atmosphérique.



Depuis de nombreuses années, je suis en poste comme Attachée Commerciale dans une société de négoces de produis chimiques ou j'ai pu exercer de nombreux postes transverses : approvisionneur, formateur, jusqu'à sourceur ou en charge de la partie réglementaire overseas.



De par ailleurs, plusieurs missions m'on été confiées comme : la traduction, la formation, le secrétariat de direction, l'enseignement en cours du soir.



Ma grande passion : les sujets philosophiques autour de l'environnement, de l'humain, de l'espace, de la nature.