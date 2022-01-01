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Karine GARCIA

BÉZIERS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Béziers

En résumé

APRES DES ETUDES TRÈS INTÉRESSANTES, LA VIE M'A POUSSE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL OU J'AI INTÉGRÉ LA SOCIÉTÉ CASINO, EN QUELQUES ANNÉES J'AI INTÉGRÉ L'ENCADREMENT ET AI GRAVI TOUS LES ÉCHELONS. J'AI EU LA CHANCE DE VIVRE DES EXPÉRIENCES TANT PROFESSIONNELLES QU'HUMAINES TRÈS ENRICHISSANTES QUI VONT DE LA MISE EN PLACE DE TEST "ENCADREMENT ALLÉGÉ " SUR UNE PETITE STRUCTURE A LA GESTION MULTI SITES.
AUJOURD'HUI CADRE ACCOMPLI, DYNAMIQUE ET PROCHE DU TERRAIN A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX DÉFIS.

Mes compétences :
DYNAMIQUE
POSITIVE

Entreprises

  • Restauration - Cadre

    1995 - maintenant

  • Restauration - Cadre

    1995 - maintenant

Formations

  • Faculté De DROIT (Reims)

    Reims 1990 - 1995 DROIT PRIVE

    J'AI DEUX MAITRISES EN DROIT DONT UNE EN DROIT NOTARIAL

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