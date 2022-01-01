Karine GARCIA

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APRES DES ETUDES TRÈS INTÉRESSANTES, LA VIE M'A POUSSE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL OU J'AI INTÉGRÉ LA SOCIÉTÉ CASINO, EN QUELQUES ANNÉES J'AI INTÉGRÉ L'ENCADREMENT ET AI GRAVI TOUS LES ÉCHELONS. J'AI EU LA CHANCE DE VIVRE DES EXPÉRIENCES TANT PROFESSIONNELLES QU'HUMAINES TRÈS ENRICHISSANTES QUI VONT DE LA MISE EN PLACE DE TEST "ENCADREMENT ALLÉGÉ " SUR UNE PETITE STRUCTURE A LA GESTION MULTI SITES.
AUJOURD'HUI CADRE ACCOMPLI, DYNAMIQUE ET PROCHE DU TERRAIN A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX DÉFIS.
Mes compétences :
DYNAMIQUE
POSITIVE