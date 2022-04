Karine GARCIA

Zoom sur mon parcours :



- Ingénieur Commercial B 2 B chez NEXTIRAONE Montpellier pendant 7 ans

- Ingénieur Commercial B 2 B chez NEXTIRAONE Ile de la Réunion depuis 2005



En charge d 'étude et commercialisation de solutions VDI (PABX, VOIP, LAN, SECU, VISIO) pour les PME jusqu'à 150 personnes et les collectivités locales.



En charge de l'entretien et du développement d'un parc client et prospect pour un CA annuel de près de 600 K€





Mes compétences :

Sécurité informatique

Télécommunications

Visioconférence et audioconférence

Réseau