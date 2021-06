Gwenael BILLOUDET

Ingénieur, fonctionnaire territorial, management, dynamisme, rigueur, autonomie, adaptabilité et humour : quelques mots qui définissent ma vie professionnelle. Je suis un collectionneur de passions et un père attentionné : l'équilibre entre mon travail et ma vie privée est une exigence.

La motivation de ma présence sur Viadeo ? E-reputation, veille et réseau professionnel...



Compétences :

- Fonctionnelles : marchés publics, comptabilité et finances publiques, hygiène-sécurité et prévention des risques professionnels, statuts de la fonction publique territoriale, management, gestion de projet, accompagnement au changement

- Expertises techniques : Systèmes (Windows Server 2003/2008, Unix, Linux, Oracle) ; Réseaux (VoIP, LAN, MAN, WAN, SNMP) ; Télécoms (RTC/RNIS, GSM/3G) ; Programmation (Google Apps Script, Windev, Bash, VB, HTML, PHP, Javascript, Java)

- Solutions métiers : Google Apps ; Ciril Net RH/Finances ; Civitas GF/RH ; Axess MEDTRA



Mes compétences :

Systèmes d'information

Fonction publique territoriale

Marchés publics

Télécommunications

Management

Réseau