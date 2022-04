Karine GAUDARD

Formatrice en IFSI depuis 2004, je porte de l'interet pour les TICE et la simulation en santé

Je suis responsable de la mise en oeuvre de plusieurs UE notamment la pharmacologie, les soins d'urgences et les processus dégénératifs/défaillances organiques.

J'accompagne un groupe de 20 étudiants tout au long de leur formation pour les aider a développer les compétences requises.Je travaille aussi de façon étroite avec les terrains de stages qui aceuillent les étudiants.

Responsable depuis octobre 2014 de la coordination des stages IFSI IFAS du CHU de Montpellier (1400 mises en stage par an).

Co auteur de valider vos semestres semestre 3 et 4 en IFSI publié en septembre 2014 (edition Elsevier Masson)



Mes compétences :

accompagnement

coordination

pédagogie

formation

management

communication

évaluation

organisation

redaction