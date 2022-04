Karine GODARD

Mes dix huit années d’expérience professionnelle riche et diversifiée dans des secteurs d'activité très variés m’ont permis d’apprendre à gérer plusieurs tâches en même temps, souvent en coordination avec des services techniques, financiers, commerciaux ou RH & administratifs en France comme à l’étranger.



Je suis très persévérante, j’ai un bon sens de la communication tout en ayant beaucoup de tact. J’ai un réel besoin d’apprendre, ce qui m’a toujours permis de m’adapter aisément à un nouveau poste et de mener à bien les missions qui m’ont été confiées.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste de préférence dans un contexte international et/ou technique, ou bien en lien avec le développement durable (par exemple les énergies renouvelables). J'apprécie d'avoir des tâches variées et qui me permettront d’utiliser mes qualités relationnelles (j'aime négocier, argumenter, convaincre, coordonner) ainsi que mes compétences dans la mise en place et la tenue de tableaux de bord sous Excel.



Mes compétences :

Vente

Commerce international

SAP

Export

Marketing

Industrie

Achats

Import

Microsoft Excel

Administration des ventes