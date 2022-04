Bonjour et merci de prendre le temps de faire connaissance à partir de ma page profil,



Passionnée par la recherche dans les domaines scientifiques du vivant et chimiste confirmée, j'ai suivi un parcours d'études en Chimie Pharmaceutique (avec une base en chimie - biologie) ainsi qu'en Management, jalonné par de nombreuses expériences professionnelles dans plusieurs Laboratoires à la pointe de la Recherche mondiale.



J'ai effectué de nombreuses missions de recherche en partenariat avec plusieurs entreprises y compris à l'étranger (Etats-Unis, Japon, ...).

J'ai ainsi été chargée de :

- mettre en place et expertiser des projets innovants ;

- diriger des équipes et des projets de recherche ;

- effectuer de la veille technologique ;

- gérer la formation et effectuer des missions d'enseignement ;

- communiquer, être responsable de l'information notamment dans la gestion de crises.



Actuellement, je recherche activement un poste qui me permettrait de relever de nouveaux challenges et d'évoluer au sein d'une société innovante et dynamique. Mettre à profit mes connaissances, mon dynamisme, ainsi que ma force de proposition et d'adaptation ; entreprendre des projets innovants, collaborer avec une équipe, et répondre à des objectifs, tels sont mes souhaits pour ma carrière professionnelle future.



Parfaitement bilingue Français-Anglais, je suis mobile sur tout le globe et donc en mesure de travailler et communiquer avec l'étranger.



Je vous invite à lire mon profil complet et à prendre contact.



Sincères salutations,



Karine Gehanne, Ph.D.



________________________________________________________________________

CIR Crédit Impôt Recherche société et jeunes chercheurs, pensez-y !



Mes compétences :

Conception

Recherche

Développement

Expertise

Chimie

Pharmacie

Santé

Ingénierie

Valorisation