Karine GEORGEAIS

Animée et passionnée par le secteur de la formation professionnelle, j'ai construit mon parcours dans ce domaine, depuis 1991 en tant que formatrice dans un premier temps pour une approche individuelles jusqu'à la conduite de projets d'approche globale et collective. Tout au long de ces années, ma curiosité et ma volonté de parfaire mes connaissances de l'environnement globale de ce domaine m'ont conduite vers une évolution professionnelle au travers la prise en mains de nombreuses missions : formatrice, responsable d'un cycle en alternance, responsable d'un département alternance , responsable d'un centre de formation et à ce jour, responsable de service où la combinaison des dispositifs emploi et des dispositifs de professionnalisation me permettent de conduire des projets et études dédiés aux compétences et métiers dans leur globalité mais également bien sûr à la détermination des besoins de formation.

Enfin, tout ce parcours professionnel en passant par un temps universitaire a vraiment été dédié à l'ingénierie de formation. Toutes les connaissances et compétences acquises par ce biais me dirigent inévitablement vers des missions dédiée à qualité de la formation .



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Management

CONDUITE DE PROJETS