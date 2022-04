Karine GERFAULT

Après 16 ans dans le commerce j'ai souhaité évoluer vers autre choses de plus motivant aussi j'ai fait une formation en comptabilité et administratif (titre ASCA ) via un congés fongecif, aujourd'hui je suis à la recherche d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Informatique : word, excel, powerpoint,access

Comptabilité générale

Informatique de gestion

Gestion des stocks et approvisionnement

Ciel

Sage Accounting Software

EBP,Cegid

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access