Karine GERMAIN

Plus de douze années d’expérience en Service à la Clientèle, Administration des Ventes, Qualité, Transport et Logistique.

Résultats exceptionnels dans tous les postes à responsabilité occupés, excédants les objectifs fixés.

Leadership naturel combinant esprit d’équipe, courage et dynamisme. Expertises incluant :



• Service clientèle

• Litiges et réclamations

• Management d’équipe

• Recrutement / Réorganisation

• Management transversal

• Management de projet

• Assurance qualité / HACCP

• Amélioration des processus

• Mise en place des procédures

• Analyse des KPI

• Contrôle du budget

• Analyse/ réduction des coûts

• Distribution – Logistique

• Négociation fournisseurs

• Anglais - Français





Mes compétences :

SAP

Cisco

Lean management

Restructuration

Norme ISO 9001

Management

Service client

HACCP

Transport

KPI

Import

Gestion des litiges

Microsoft Office

QlickView

Réduction des coûts

Gestion des réclamations

ERP

Optimisation des process

Comité d'entreprise

Gestion budgétaire

Audit interne

Administration des ventes

Logistique

Traduction anglais français

Gestion de projet

Export

Jira

Axapta

ADP

Recrutement

Sales Force

ISO 900X Standard

Sarbanes-Oxley

Microsoft Dynamics AX

J-SOX

HelpDesk

Customer Service Training