Karine GINJA

Vingt ans d’expérience dans le secrétariat et l’assistanat m’ont permis de maîtriser parfaitement ces postes dans tous ses aspects : assister une équipe commerciale, organisation, relation clientèle, élaboration et suivi des tableaux de bord, assurer le suivi au quotidien des opérations commerciales, polyvalence, autonomie, rigueur, dynamisme, discrétion et capacité d’adaptation. Je traite toutes les opérations pour garantir les intérêts de l’entreprise avec la parfaite adéquation au service de la clientèle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel