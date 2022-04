Karine GIOVACCHINI

Mon expèrience professionnelle et les différents postes occupés au sein d'un établissement spécialisé reconnu m'ont permis d'acquérir en permanence de nouvelles connaissances.



Je suis rigoureuse, organisée, dynamique, volontaire et enthousiaste



MON OBJECTIF PROFESSIONNEL ?



M’intégrer et évoluer dans une entreprise performante, mettre à sa disposition mon savoir, mes qualités professionnelles et mon sens des responsabilités.



Mes compétences :

Formation

Finance

Crédit immobilier

Coaching commercial

Management

Développement commercial