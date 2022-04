Karine GODET

Assistante de gestion chez Connivence, mon rôle va du secrétariat à la comptabilité en passant par l'accueil et la relation client.

Connivence réalise, imprime et façonne tous les supports dont vous avez besoin : flyers, brochures, carte de visites, catalogues, calendriers, dépliants, PLV...

En associant de nouveaux médias dans son offre, Connivence place aujourd'hui le papier au sein d'une gamme comprenant le print augmenté, l'envoi d'e-mailing/sms ainsi que la collecte de données sur le web.

L'entreprise est installée à Écouflant et compte désormais 40 salariés.