Karine GODET

De formation juridique, la polyvalence des structures côtoyées m'a permis d'appréhender le poste d'assistante sous différents angles et de développer et acquérir des connaissances et des compétences spécifiques (droit rural, droit des sociétés, procédures civiles et voies d'exécution).



Du simple secrétariat à la gestion de tout un portefeuilles de clients, mes expériences me permettent aujourd'hui de mettre en avant ma rapide capacité d'adaptation, mon autonomie, ma réactivité, mes qualités relationnelles et rédactionnelles.





Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit rural

Recouvrement judiciaire