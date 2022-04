Julie LORIETTE

Titulaire d’une Maitrise en Droit Privé, d’un Master 2 Juriste d’affaires, obtenu à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, et d'un Master 2 Ingénierie du Patrimoine obtenu à l'université de Toulouse, j’ai développé la pratique du droit au sein d’un cabinet d’Expertises comptables, puis au Tribunal de commerce de Paris en tant que conseiller juridique.



Aujourd'hui en partenariat avec des cabinets d'avocats, de gestion de patrimoine et de domiciliation d'entreprise, je développe ma clientèle et mes connaissances dans de nombreux domaines en rapport avec le droit et ce dans toute la France grâce à Internet.



Je vous propose à travers ce site des solutions adaptées:Array

A l’écoute de vos besoins, nous concrétisons ensemble votre projet de création ou de modification d'entreprise.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Droit des contrats

Création

Droit social

Droit des affaires

Droit commercial

Droit