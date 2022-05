Sabrina BERTON

Après un DESS en droit processuel, j'ai décidé de parfaire ma culture juridique en effectuant un DEA de droit de la responsabilité.



Mes diverses expériences m'ont amenées à parfaire mes connaissances en droit social. De l'assistance avisée et éclairée grâce à ma culture juridique et ma culture de l'entreprise, à la rédaction d'accords d'entreprise, de règlement intérieur, de contrats de travail, en passant par une veille juridique et par l'animation de groupe de formation, je peux vous proposer une vraie alternative et vous offrir une assistance éclairée en droit social, en gestion du personnel, ou encore en recrutement.



Mes compétences :

Droit social

Droit du travail

Ressources humaines