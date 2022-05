Bonjour, je m'appelle Patrice HAURAT,

Je suis président bénévole d'une association de vtt et d’une association d'ancien du rugby

Mon but dans la vie est d'être heureux, positif et de ne manquer de rien ceci vaut aussi pour ma famille et mes amis

Mon objectif est de m'épanouir et d'évoluer et surtout profiter de la vie en mêlant famille amis boulot

Après 19 ans dans l’immobilier j’ai décidé de changer de voie pour travailler comme caviste. En parallèle je pratique le marketing de réseaux à temps partiel ou temps choisi. J'ai un réseau qui ne cesse de s'accroître car je persiste à croire que l'on fait plus d'affaires en resautant par le bouche à oreille et les recommandations que par la publicité

Je suis ouvert d'esprit et opportuniste ce qui m’a toujours permis d’avancer

Je fais du sport et je pratique avec plus ou moins d’assiduité le crossfit, le vtt, la course à pied, le vélo, le golf, le rugby et plus ponctuelle d’autres sports

J'adore voyager et c’est en ça que j’ai compris que nous avons l’un des plus beaux pays au monde que ce soit à n’importe quels points. Les gens qui se plaignent en France devraient partir à l’étranger et se retrouver en galère ils verraient que la France les assistent bien plus que n’importe quel pays

J'aime sortir, boire un bon verre de vin ou un bon rhum épicé ou ambré

J'aime flâner me balader

J'aime les gens, discuter échanger

J'aime ma vie car je fais pleins de choses et j'ai toujours du temps pour de nouvelles choses tout est une question de priorité et d'organisation

Cher réseau à très bientôt



Mes compétences :

Motivé

Sérieux

À l'écoute

Organisé

Managment