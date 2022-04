Karine GOMICHON - RAMIANDRISOA

Après avoir obtenu mon BTS Assistant de Direction, réalisé en alternance, j'ai continué mon insertion professionnelle au sein d'une société experte en relation clients.



Après 3 années en centre d'appels en tant que conseiller clientèle, je me suis dirigée vers un poste administratif et commercial. J'ai occupé le poste d'assistante Administration des Ventes pour la société Instrumentation Laboratory, spécialisée dans le diagnostic in vitro.



Ma rigueur, mon dynamisme et ma polyvalence m'ont permis d'accéder au poste d'assistante Commerciale.

J'ai ainsi été en charge de l'établissement et du suivi de dossiers d'appels d'offres, de l'élaboration de propositions commerciales, du traitement de commandes, de règlements de litiges et retours produits.



Ces missions m'ont donné l'occasion de parfaire mes connaissances et m'ont apporté une multitude d'acquis indispensables pour une intégration rapide et efficace.



Mes compétences :

Grands comptes

Appels d'offres