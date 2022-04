Karine GOSSART

BIO :



« Il n’y a pas de délire d’interprétation puisque toute interprétation est un délire »

La logique du pire de Clément Rosset





C’est pendant ses études en arts plastiques que Karine découvre le théâtre et ses coulisses. C’est la rencontre avec les œuvres de Molière, Anouilh, Labiche et Feydeau.



Admise au CNSM de Lyon comme auditrice, elle commence à se produire parallèlement sur scène au sein de la compagnie CALA(Marie des Mousquetaires au Couvent, Adèle de Chauve Souris, Aspasie de Phiphi,…)et du festival d'Aix les Bains



Ses professeurs sont, pour la technique vocale : Margareth Hönig, Isabelle Eschenbrenner, Brigitte Desnoues, AnneMarie Lyonnaz puis Pascal Balleydier, Jacques Schwarz ; pour le travail du répertoire : Eliane Filippi et Christine Delahaye.



C’est ensuite le festival de Lamalou les bains qui lui donne sa chance avec des rôles tels que Missia de la Veuve Joyeuse, Comtesse Maritza, Princesse Csardas, Lisa de Pays du Sourire, Pomme d’Api et Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, dans les mises en scène de Mrs L’Huillier père et fils.



Aimant la diversité, Karine participe aussi à l’enregistrement des « inédits » de Léo Férré (éditions de la mémoire et la mer), avec la Cie « les affamés », ainsi qu’à des représentations du poème symphonique « la chanson du mal aimé »du même compositeur. A la suite de cette collaboration, David Boumendhil lu confie ses compositions sur « le chiffre sept ».



Coordinatrice de projets de concerts, elle eut le plaisir d'interprêter des arrangements du groupe Evanescence et Enigma.



Elle participe à des concerts en reprenant le répertoire de chansons francophones (J.Brel, E.Piaf, Dalida ou encore Anaïs et Olivia Ruiz)ou des standards de jazz.



Lors des portes de l’an 2000 à Lyon elle sera sur la scène en première partie de Jacques Higelin pour y interpréter un extrait de la BO de « la double vie de Véronique » composée par Preisner.



Karine se produit régulièrement avec la compagnie ATL sous la direction de Michèle Herbé dans des ouvrages comme Gipsy, Mexico, Andalousie et Valses de Vienne, Phi-Phi (Mme Phidias)



Depuis 2006, elle aborde le répertoire d’opéra avec Frasquita de Carmen, la Reine de la Nuit, Rosine du Barbier de Séville, Olympia des Contes d’Hoffmann, Roméo et Juliette, Lucie de Lamermoor et Gilda dans Rigoletto. Après plus de vingt années de scènes en tout genre ( des zéniths français à la tour de Crest... en passant par le carré trente à Lyon ) c'est la transmission de la technique vocale et le soutien à l'expression artistique qui orientent une carrière riche en expériences humaines passionnantes . C'est donc avec les enfants en milieu périscolaire et par une formation de musicothérapie en cours de réalisation à l'université Paul Valéry de Montpellier que se poursuit l'aventure artistique....



Mes compétences :

Chant

Chant lyrique

Kitesurf

Opéra