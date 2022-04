Karine GOUGET-KAUFMAN

Bonjour à tous,



Je suis chef de project clinique depuis septembre 2017.

Auparavant, j'ai été Attachée de Recherche Clinique et Associée de Recherche en laboratoire académique.

Les détails de mes expériences figurent dans le détail de ce profil.



Je me tiens à votre entière disposition pour un complément d'information avec l'adresse électronique et les liens fournis sur ce site.



Mes compétences :

Anglais

Biologie

Bonnes pratiques

Cardiologie

Communication

Encadrement

Génétique

Management

metabolisme

Organisation

Recherche

Recherche clinique

Rédaction

Gestion

Qualité

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Hematology

Rheumatology

Dermatology

Cardiology

data analysis

Project management

SAE management

Oncology

Myeloma

Lymphoma

IP management

Eudravigilance training

Clinical Research

CEC preparation

Audit

Arthritis