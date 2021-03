Karine GOUPIL ÉPOUSE DEGRANGE

Après avoir occupé plusieurs fonctions en entreprise pendant une vingtaine dannées où jai développé des compétences relationnelles et le sens de la satisfaction client, jai décidé de réorienter ma carrière vers laccompagnement des personnes dans leur parcours professionnel.

Mon objectif est daccompagner des personnes en transition professionnelle, dans lélaboration de leur projet professionnel, de mettre en exergue leurs ressources et leurs potentiels, et de les suivre dans leur parcours professionnel afin doptimiser leur retour vers lemploi.



Diplomée en coaching de vie, formée à la psychopathologie(1ere année), hypnose Ericksonnienne, Praticienne en PNL , diplomée du Cnam en qualité de Chargée d'accompagnement professionnel. Membre de l'A.P.C

Formée en Reiki Niveau 3, en Reiki Karuna et en soins énergétiques