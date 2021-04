Olivier RAVUT

De formation commerciale supérieure, je suis en activité depuis 1990 et au sein de l'entreprise EUDOWEB depuis 2002. J'ai exercé diverses responsabilités dont la Direction Commerciale du groupe de 2007 à 2014. En janvier 2015, j'ai constitué une Business Unit dédiée aux Associations et Organisations Professionnelles afin d'accompagner au mieux nos clients et envisager l'avenir avec une équipe agile, pluridisciplinaire, orientée sur le travail collaboratif et la mutualisation des bonnes pratiques.



Mes compétences :

Vente

Business development

Négociation

Management

Développement commercial