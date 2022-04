Karine GOURRAUD

Je recherche un emploi ayant un fort rapport avec les chiffres, tous en gardant le contact humain avec les clients.



Mes différentes expérience professionnelles et responsabilités m'ont permise d'acquérir de solides compétences telles que l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle, le sens du service et une bonne organisation.



Auprès d’Intergros j’ai également acquis une excellente maitrise d’un budget et une bonne maitrise dans la gestion des volumes à traiter.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

formation ou administration

pack office

Ciel Paye

Ciel Compta