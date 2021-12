Laetitia CHENET-LUIGI

= >Array



Office manager

 Suivi comptable, administratif et financier (CA 500K€/an)

 Gestion commerciale et administrative des achats, des fournisseurs, des prestataires

 Préparation et animation des réunions commerciales, encadrement des activités, formation

 Suivi administratif du personnel (équipe commerciale et pédagogique)

 Gestion admin. du personnel



Qualité

 Participation à la mise en place du SMQ ISO 9001 : création des tableaux de bord Qualité, fiches de postes et manuel Qualité

 Garantie du respect des méthodes de travail imposées par le SMQ ISO 9001

 Mise à jour du système documentaire (procédures et enregistrements)

 Analyse des risques, traitement des non-conformités, évaluation et mise en œuvre des actions

 Traitement des réclamations clients (expertise, communication, suivi délai )

 Réalisation des audits de poste

 Transmission des reportings vers la direction



Commercial

 Suivi des dossiers clients (300 stagiaires par an)

 Relation client, audit des besoins clients et recommandation de projets

 Renseignement des bases de données

 Accueil physique et téléphonique



Mes compétences :

Traiter les réclamations

Organiser et synthétiser les réunions

Gérer et suivre les relations avec les partenaires

Formation et évaluation des collaborateurs

Animer et planifier les activités d'un service