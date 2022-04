Karine GRAND

Après 15 années dans la communication publique et les relations presse, une furieuse envie de challenge personnel m’a engagé dans la création d’entreprise en lien avec ma passion pour le vin et la gastronomie. Cinq ans plus tard, la société revendue, j’ai souhaité m’orienter vers un univers toujours proche de l’art de vivre, l’immobilier, et découvrir l’univers d’une start-up.

Ce parcours professionnel, parfois atypique, toujours mû par la curiosité et la volonté de sortir de ma « zone de confort » a forgé des qualités professionnelles et humaines intéressantes.



Mes compétences :

Analyse des enjeux

Rédaction

Relationnel