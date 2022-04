Karine GRATEAU

Suite �� diff��rentes exp��riences dans le domaine des Ressources Humaines, je propose aujourd���hui mon expertise en D��veloppement RH : Recrutement, Evaluation / Assessment, Gestion des comp��tences / GPEC, accompagnement des collaborateurs dans leurs ��volutions de Carri��res / mobilit��s, et Conseil RH aupr��s des managers op��rationnels. J'ai une solide connaissance des probl��matiques Emplois et Carri��res notamment dans les secteurs IT, Banques, Assurances et aujourd'hui Recherche biom��dicale.



Mes compétences :

Communication

Gestion des carrières

Recrutement de cadres

Gestion des compétences

Administration du personnel

Accompagnement RH

Recrutement

GPEC

RH

Bilan de compétences

Evaluation

Assessment Centers