Karine GRAUX

Technico-commerciale depuis 10 ans, mon métier est de développer et vendre des mesures en hygiène industrielle, en qualité de l'air intérieur et en rejets atmosphériques.

Mon expertise en Hygiène industrielle me permet d’accompagner tous les professionnels dans leurs démarches de la maitrise du risque chimique, de leur apporter des solutions techniques adaptées à leurs besoins.



Mes compétences :

LIMS

LC-MS

HPLC

Évaluation des risques professionnels

Santé au travail

Sécurité au travail

Prévention des risques professionnels

Réglementation ICPE