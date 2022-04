Assistante qualité depuis 8 ans dans des PME de la région PACA j'ai pu découvrir différents domaines comme la cosmétique, les prestations de service (nettoyage industriel) et l'agro-alimentaire.

Je connais plusieurs référentiels comme ISO 9001 , HACCP, ECOCERT.

De travailler dans des PME ma permis d'être polyvalente et de connaître d'autre secteurs comme la vente, le secrétariat administratif et la gestion des stocks.