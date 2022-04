Karine GRIGNON

Evoluant depuis de nombreuses années en travail temporaire, j'ai pu acquérir une solide expérience en management, en commercial et en ressources humaines.

J'ai travaillé de nombreux domaines d'activités qui m'ont permis de pouvoir déléguer des profils qualifiés et non qualifiés, en travail temporaire comme en placement.

Dynamique, souriante, ayant constamment envie et besoin d'apprendre, curieuse, volontaire.

J'aime la polyvalence, l'autonomie et j'aime pouvoir avoir confiance en ma Direction et en mes collègues de travail. Manager juste mais exigent.



Mes compétences :

assidue

Commerciale

Manager

Ponctuelle

Ressources humaines

Management

Formation